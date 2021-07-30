"Судья говорит, что нельзя блокировать руками. Если присмотреться, Жиго освободился за счет того, что его партнер заблокировал других игроков. Смотреть нужно еще и этот момент. Я считаю, что этот блок, захват руками - фол. А дальше мы уже понимали, что раз идет смотреть, значит, была какая-то ошибка. Но надеялись, что не будет пенальти", - приводит слова Горшкова Metaratings.ru.
Напомним, что именно с одиннадцатиметровой отметки был забит единственный мяч в матче "Крылья Советов" - "Спартак". Пенальти уверенно реализовал нападающий красно-белых Александр Соболев, ранее выступавший за самарский клуб.
В третьем туре чемпионата России подопечные Игоря Осинькина на выезде сыграют с тульским "Арсеналом". Матч запланирован на 7 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.
Защитник "Крыльев Советов" Горшков: считаю, что в эпизоде с пенальти был фол "Спартака" в нападении
Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков высказался о пенальти, назначенном в ворота самарской команды в матче второго тура Российской Премьер-Лиги против московского "Спартака" (0:1).
Фото: РПЛ
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