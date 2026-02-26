Шпилевский: для меня начинается новый сезон

"Скажу так: для меня новый сезон начинается, была длительная пауза, которая была нам нужна.
Сбор пошел нам на пользу. Спасибо клубу, что были качественные условия. Все в ожидании первого матча с "Локомотивом", настрой позитивный", - цитирует Шпилевского "Матч ТВ".
"Пари НН" финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице по итогам осенней части Российской Премьер-Лиги. Команда Алексея Шпилевского ушла на зимнюю паузу в чемпионате, находясь в зоне стыковых матчей. Нижегородцы набрали 14 очков в 18 сыгранных турах и идут в двух баллах от зоны прямого вылета в Первую лигу.
В субботу, 28 февраля, "Пари НН" сыграет в 19-м туре РПЛ на выезде против московского "Локомотива".