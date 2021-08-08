"К сожалению, в РПЛ никто не будет преклонять колено перед матчами. В России присутствует расизм в скрытой форме. Нам нужно с этим бороться: делать открытые заявления — вставать на одно колено.
Почему футболисты не будут вставать на одно колено? Потому что у нас растет поколение расистов: болельщики и футболисты — целое поколение расистов. Они презирают всех, кроме себя", — передаёт слова Смородской Sport24.
Напомним, в прошлом сезоне перед началом матчей в Английской премьер-лиге игроки обеих команд и бригада арбитров преклоняли колено в знак уважения перед представителями негроидной расы.
В еврокубковых матчах с участием отечественных клубов и судей неоднократно происходили прецеденты, когда россияне отказывались поддержать акцию.
Отметим, что реакция зрителей была крайне противоположной: в Западной Европе болельщики освистывали тех, кто избегал преклонения колена, в Восточной Европе происходило обратное - участники встречи, осмелившиеся поддержать движение BLM указанным действием, подвергались порицанию трибун.
Смородская: в России не встают на одно колено в поддержку BLM, потому что у нас растет поколение расистов
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала новость о том, что футболисты клубов АПЛ сохранят в новом сезоне акцию в поддержку движения BLM.
Фото: ТАСС
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