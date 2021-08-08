"Он сейчас встает на непростой путь, хочется поддержать его. Думаю, сейчас многое будет зависеть от болельщиков, которые любят его и уважают. Алексей Владимирович - легенда. Говорю ему: "Алексей, я вас не разделяю: ни тебя, ни Васю". Надеюсь, что и Вася к нам примкнет, потому что такой связки, как братья Березуцкие, не сыскать. Если один из них чувствует себя плохо, это отражается и на другом - даже если они в разных городах!" - приводит слова Крамаренко Sport24.
Напомним, Алексей Березуцкий сменил на посту главного тренера ЦСКА Ивицу Олича этим летом. Под его руководством красно-синие в новом сезоне Российской Премьер-Лиги стартовали с минимальной победы над "Уфой", а затем уступили московскому "Локомотиву" (1:2).
Брат-близнец Алексея Березуцкого Василий работает помощником тренера в "Краснодаре".
Сегодня, 8 августа, ЦСКА на выезде сыграет против столичного "Динамо". Стартовый свисток матча на "ВТБ Арене" прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Тренер ЦСКА Крамаренко: надеюсь, что и Вася к нам примкнет, потому что такой связки, как братья Березуцкие, не сыскать
Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко охарактеризовал как специалиста наставника армейской команды Алексея Березуцкого.
Фото: ПФК ЦСКА
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