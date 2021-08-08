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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Химки
17:30
РостовНе начат
П1 2.8X 3.15П2 2.75
Динамо
20:00
ЦСКАНе начат
П1 2.65X 3.2П2 2.9
Рубин
20:00
АхматНе начат
П1 2.4X 3.3П2 3.15

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
1 - 0
Краснодар-22 тайм
П1 1.05X 10П2 101
Томь
0 - 0
Оренбург1 тайм
П1 5.5X 2.5П2 2.1
Металлург Лп
16:00
РоторНе начат
П1 5X 3.7П2 1.69
Текстильщик
16:00
ЕнисейНе начат
П1 3.4X 3.2П2 2.21
Волгарь
18:00
КАМАЗНе начат
П1 2.33X 3.2П2 3.15
Спартак-2
18:00
ВелесНе начат
П1 3.2X 3.55П2 2.14
Факел
18:00
АкронНе начат
П1 1.64X 3.7П2 5.6
Торпедо
19:00
Олимп-ДолгопрудныйНе начат
П1 1.36X 4.9П2 8.2
Алания
19:00
КубаньНе начат
П1 1.54X 4.2П2 5.8
Балтика
19:00
НефтехимикНе начат
П1 2.04X 3.15П2 3.95

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ренн
14:00
ЛансНе начат
П1 1.91X 3.6П2 4.2
Ницца
16:00
РеймсНе начат
П1 1.83X 3.45П2 4.8
Бордо
16:00
КлермонНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.8
Сент-Этьен
16:00
ЛорьянНе начат
П1 2.27X 3.35П2 3.3
Страсбург
16:00
АнжеНе начат
П1 2.15X 3.35П2 3.65
Метц
18:00
ЛилльНе начат
П1 4.9X 3.4П2 1.85
Монпелье
21:45
МарсельНе начат
П1 3.4X 3.5П2 2.17

Тренер ЦСКА Крамаренко: надеюсь, что и Вася к нам примкнет, потому что такой связки, как братья Березуцкие, не сыскать

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко охарактеризовал как специалиста наставника армейской команды Алексея Березуцкого.
Фото: ПФК ЦСКА
"Он сейчас встает на непростой путь, хочется поддержать его. Думаю, сейчас многое будет зависеть от болельщиков, которые любят его и уважают. Алексей Владимирович - легенда. Говорю ему: "Алексей, я вас не разделяю: ни тебя, ни Васю". Надеюсь, что и Вася к нам примкнет, потому что такой связки, как братья Березуцкие, не сыскать. Если один из них чувствует себя плохо, это отражается и на другом - даже если они в разных городах!" - приводит слова Крамаренко Sport24.

Напомним, Алексей Березуцкий сменил на посту главного тренера ЦСКА Ивицу Олича этим летом. Под его руководством красно-синие в новом сезоне Российской Премьер-Лиги стартовали с минимальной победы над "Уфой", а затем уступили московскому "Локомотиву" (1:2).

Брат-близнец Алексея Березуцкого Василий работает помощником тренера в "Краснодаре".

Сегодня, 8 августа, ЦСКА на выезде сыграет против столичного "Динамо". Стартовый свисток матча на "ВТБ Арене" прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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Теги: ЦСКА Крамаренко Березуцкий А Березуцкий В
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