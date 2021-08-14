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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Спартак
17:30
УралНе начат
П1 1.42X 4.8П2 8
Нижний Новгород
17:30
УфаНе начат
П1 3.35X 2.9П2 2.5
Ростов
20:00
ЦСКАНе начат
П1 3.65X 3.25П2 2.19
Ахмат
20:00
ДинамоНе начат
П1 3.05X 3.15П2 2.5

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
0 - 1
ТорпедоЗавершен
Енисей
1 - 0
Олимп-ДолгопрудныйЗавершен
КАМАЗ
0 - 0
Металлург Лп1 тайм
П1 1.57X 3.75П2 5.7
Оренбург
0 - 0
Велес1 тайм
П1 1.75X 3.35П2 4.7
Краснодар-2
18:00
ВолгарьНе начат
П1 2.5X 3.15П2 2.85
Нефтехимик
18:00
ФакелНе начат
П1 2.75X 3П2 2.7
Кубань
19:00
ТекстильщикНе начат
П1 1.71X 3.6П2 4.8
Ротор
19:00
БалтикаНе начат
П1 2.29X 3.05П2 3.3

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Юнайтед
5 - 1
ЛидсЗавершен
Уотфорд
0 - 0
Астон Вилла1 тайм
Бернли
1 - 0
Брайтон1 тайм
Лестер Сити
0 - 0
Вулверхэмптон1 тайм
Челси
0 - 0
Кристал Пэлас1 тайм
Эвертон
0 - 0
Саутгемптон1 тайм
Норвич Сити
19:30
ЛиверпульНе начат
П1 7.8X 5.2П2 1.39

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кадис
20:30
ЛевантеНе начат
П1 3.3X 3.2П2 2.36
Мальорка
20:30
БетисНе начат
П1 3.15X 3.2П2 2.46
Осасуна
23:00
ЭспаньолНе начат
П1 2.47X 3.1П2 3.2
Алавес
23:00
Реал МадридНе начат
П1 6.2X 4.4П2 1.54

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аугсбург
0 - 1
Хоффенхайм1 тайм
П1 8X 4.33П2 1.44
Вольфсбург
1 - 0
Бохум1 тайм
П1 1.04X 19П2 81
Унион
1 - 1
Байер1 тайм
П1 3.25X 2.5П2 2.75
Арминия
0 - 0
Фрайбург1 тайм
П1 3.5X 2.5П2 2.63
Штутгарт
1 - 0
Гройтер Фюрт1 тайм
П1 1.07X 15П2 51
Боруссия Д
19:30
АйнтрахтНе начат
П1 1.44X 5.4П2 6.4

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лилль
18:00
НиццаНе начат
П1 1.92X 3.45П2 4.3
ПСЖ
22:00
СтрасбургНе начат
П1 1.27X 6.4П2 11

Капелло: полная отмена лимита может негативно сказаться на интересах сборной России

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался о потенциальной отмене лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: Getty Images
Напомним, ранее стало известно, что РФС рассматривает возможность отмены лимита на легионеров в Премьер-Лиге.

Капелло в своем комментарии заявил, что полная отмена лимита может плохо повлиять на сборную России. При этом для клубов такое решение будет полезным, добавил тренер.

"Такое решение должны тщательно обсудить все стороны. Полная отмена лимита может негативно сказаться на интересах сборной России. Но для клубов это, несомненно, плюс. Когда я был тренером сборной, мне хотелось, чтобы в клубах играли россияне", - заявил Капелло.

Источник: Sport24

РФС предложил отменить лимит на легионеров. Что известно на данный момент

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Теги: Капелло
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