Напомним, ранее стало известно, что РФС рассматривает возможность отмены лимита на легионеров в Премьер-Лиге.
Капелло в своем комментарии заявил, что полная отмена лимита может плохо повлиять на сборную России. При этом для клубов такое решение будет полезным, добавил тренер.
"Такое решение должны тщательно обсудить все стороны. Полная отмена лимита может негативно сказаться на интересах сборной России. Но для клубов это, несомненно, плюс. Когда я был тренером сборной, мне хотелось, чтобы в клубах играли россияне", - заявил Капелло.
Источник: Sport24
РФС предложил отменить лимит на легионеров. Что известно на данный момент
Капелло: полная отмена лимита может негативно сказаться на интересах сборной России
Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался о потенциальной отмене лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: Getty Images
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