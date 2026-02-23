Матчи Скрыть

Самедов назвал сильнейшего игрока сборной России

Бывший игрок сборной России Александр Самедов назвал сильнейшего футболиста национальной команды на данный момент.
Александр Самедов назвал Александра Головина сильнейшим футболистом сборной России.

"Сейчас у Карпина в распоряжении в сборной есть много сильных игроков. Сильнейший?

Сильнейший в сборной России - Головин.
Он выступает в серьёзном чемпионате и клубе", - сказал Самедов Metaratings.

Александр Головин дебютировал в составе сборной России 7 июня 2015 года в товарищеском матче против Белоруссии (4:2). Всего в составе национальной команды полузащитник провел 50 матчей, забил 8 голов и отдал 14 голевых передач.

На данный момент футболист выступает в составе французского "Монако". Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.

