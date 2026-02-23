"Сейчас у Карпина в распоряжении в сборной есть много сильных игроков. Сильнейший?
Сильнейший в сборной России - Головин.Он выступает в серьёзном чемпионате и клубе", - сказал Самедов Metaratings.
Александр Головин дебютировал в составе сборной России 7 июня 2015 года в товарищеском матче против Белоруссии (4:2). Всего в составе национальной команды полузащитник провел 50 матчей, забил 8 голов и отдал 14 голевых передач.
На данный момент футболист выступает в составе французского "Монако". Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.