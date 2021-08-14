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Газзаев раскритиковал Влашича после победы ЦСКА над "Ростовом"

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал выступления полузащитника Николы Влашича в составе "армейцев".
Фото: ЦСКА
Газзаев дал комментарий после победы ЦСКА над "Ростовом" в матче четвертого тура РПЛ (3:1).

Бывший тренер ЦСКА отметил, что Влашич в последнее время не отличается активностью на поле и выглядит неубедительно. По словам Газзаева, Влашич не выкладывается полностью в матчах за ЦСКА.

"Меня поражает игра Влашича, которого мы привыкли видеть очень активным на поле. Сейчас такой активности нет. Он выглядит очень неубедительно. Вокруг него сейчас все разговоры ходят неслучайно. Идет полемика: уедет - не уедет, хочет играть - не хочет. Если не хочет играть, то не надо его и ставить. Если человек вышел на поле, он должен играть и отдаваться команде. А что это за хочу - не хочу? У каждого спортсмена есть контрактные обязательства, которые необходимо выполнять. Влашич выходит на поле уже которую игру, и создается впечатление, что он делает одолжение", - сказал Газзаев.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Влашич может перейти в "Милан". Также сообщалось об интересе "Зенита" к игроку.

Источник: Спорт-Экспресс

Березуцкий - о возможном уходе Влашича: он игрок ЦСКА

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Теги: Газзаев Влашич ЦСКА
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