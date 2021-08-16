Смородская: Смолов должен стать лидером, Карпин на это рассчитывает

"Сможет ли Смолов стать лидером сборной в атаке? Карпин рассчитывает на это, посмотрим получится ли у Фёдора сделать это", — передаёт слова Смородской "Чемпионат".
Федор Смолов попал в заявку сборной России на сентябрьские матчи квалификации Чемпионата мира-2022. Помимо форварда "Локомотива", в линии нападения национальной команды выступят Антон Заболотный из ЦСКА и Константин Тюкавин из "Динамо".
Первый матч под руководством нового главного тренера для сборной России состоится первого сентября против Хорватии. Игра пройдёт в Москве на стадионе "Лужники". Начало встречи в 21:45 по местному времени.
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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о роли нападающего "железнодорожников" Федора Смолова в составе сборной России.
Фото: ФК "Локомотив"
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