Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сочи
2 - 0
Химки2 тайм
X 18П2 100

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вильярреал
21:00
ГранадаНе начат
П1 1.58X 4.2П2 6
Эльче
23:00
АтлетикНе начат
П1 3.85X 3.1П2 2.19

Смородская: Смолов должен стать лидером, Карпин на это рассчитывает

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о роли нападающего "железнодорожников" Федора Смолова в составе сборной России.
Фото: ФК "Локомотив"
"Сможет ли Смолов стать лидером сборной в атаке? Карпин рассчитывает на это, посмотрим получится ли у Фёдора сделать это", — передаёт слова Смородской "Чемпионат".

Федор Смолов попал в заявку сборной России на сентябрьские матчи квалификации Чемпионата мира-2022. Помимо форварда "Локомотива", в линии нападения национальной команды выступят Антон Заболотный из ЦСКА и Константин Тюкавин из "Динамо".

Первый матч под руководством нового главного тренера для сборной России состоится первого сентября против Хорватии. Игра пройдёт в Москве на стадионе "Лужники". Начало встречи в 21:45 по местному времени.

Сборная России объявила состав на сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022 (Видео)

Карпин: окончательный список сборной России будет после 23 августа

Карпин объяснил непопадание Дзюбы и Соболева в состав сборной России

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Смородская Смолов Карпин Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Нападающий "Герты" Кунья отказался от перехода в "Зенит" 2
Лепехин - о составе сборной: Карпин - человек со своим видением, не готовый подстраиваться под общественное мнение эксклюзив
Состав сборной России, Дзюба в "Рубине", яхта Салиховой за молчание и опорник для "Спартака". Главное за 16 августа 1
"Дорогу молодым!" Кафельников - об отсутствии Дзюбы в сборной России 2
Тарханов: после вызова Смолова и Тюкавина жду комбинационный футбол в сборной эксклюзив
"Спартак" поздравил Бакаева и Максименко с вызовом в сборную России 1
Игонин - о составе сборной России: мы видим лучших из тех, кого можно было вызвать эксклюзив
Игоря Акинфеева приглашали в сборную России 1
Кавазашвили: ни один из вызванных нападающих не заменит Дзюбу 13 эксклюзив
Пономарев: правильно, что Карпин не вызвал Дзюбу и Соболева. Одобряю это дело 2 эксклюзив
Селюк: Карпин берёт игроков из "Ростова". Я против приглашения футболистов для повышения их стоимости 7
Кавазашвили - о составе сборной России: вызов Гильерме это огромный плюс, но я сомневаюсь в Джикии эксклюзив
"Сочи" - "Химки": стартовые составы команд на заключительный матч 4-го тура РПЛ 1
Карпин - о Жиркове: как можно вызвать в сборную игрока, не зная, жив ли он? 9
Константин Тюкавин: в сборной буду учиться у Смолова и Заболотного чему-то новому 2
Юрий Лоза: Дзюба — большой, парный и зависимый игрок, которому нужно на кого-то скидывать 7
Карпин: Дзюба сказал, что готов и мечтает играть за сборную России
Карпин ответил на вопрос, кто будет капитаном сборной России
Смородская: Смолов должен стать лидером, Карпин на это рассчитывает
Карпин объяснил непопадание Дзюбы и Соболева в состав сборной России 12
Карпин: окончательный список сборной России будет после 23 августа 1
"Очень рад снова быть в сборной России". Гильерме отреагировал на вызов в национальную команду 2
Уткин - о составе сборной России: в атаке столб больше не нужен
СМИ: "Зенит" не собирается расставаться с Дзюбой 2
Чистяков: перед игрой с "Локомотивом" не тренировался в полную силу
"СКА-Хабаровск" заинтересован в аренде нападающего "Торпедо"
Сборная России объявила состав на сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022 (Видео) 41
"Рубин" отреагировал на информацию об аренде Дзюбы 4
Источник: Дзюба не будет вызван на сентябрьские матчи сборной России 10
Источник: за временное молчание Салихова попросила у Федуна именную яхту 23
Все новости
-