Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что представитель Марадишвили, которым является его отец, недоволен действующим контрактом с армейским клубом. Футболист по нему получает около 300 тысяч евро. Сторона хавбека хочет повышения зарплаты или сменить клуб.
"Информация о том, что я недоволен контрактом Марадишвили с ЦСКА, не соответствует действительности.
Останется ли Константин в ЦСКА? Эти вопросы надо адресовать Роману Бабаеву. На данный момент Костя - игрок ЦСКА. Насколько я знаю, мой сын доволен положением в армейском клубе", - сказал Марадишвили.
Полузащитник Константин Марадишвили является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне провел 2 матча в РПЛ, в которых забил один мяч. 21-летний футболист стал автором одного из голов в игре минувшего тура чемпионата России против "Ростова" (3:1). Всего за ЦСКА Марадишвили сыграл в 48 матчах, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.
Контракт полузащитника с "армейцами" рассчитан до конца июня 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Марадишвили в 2,5 млн евро.
Источник: Sport24
Источник: "Локомотив" хочет забрать у ЦСКА полузащитника Марадишвили
Отец Марадишвили ответил на вопрос о том, останется ли его сын в ЦСКА
Отец и агент полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили Коба Марадишвили отреагировал на информацию о том, что он недоволен контрактом сына в армейском клубе.
Фото: РПЛ
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