По информации источника, "Локомотив" заинтересован в трансфере 21-летнего полузащитника. Отмечается, что представитель Марадишвили, которым является его отец, недоволен действующим контрактом с армейским клубом. Футболист по нему получает около 300 тысяч евро. Сторона хавбека хочет повышения зарплаты или сменить клуб.
Полузащитник Константин Марадишвили в текущем сезоне провел 2 матча в РПЛ, в которых забил один мяч. 21-летний футболист стал автором одного из голов в игре минувшего тура чемпионата России против "Ростова" (3:1). Всего за ЦСКА Марадишвили сыграл в 48 матчах, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.
Контракт полузащитника с "армейцами" рассчитан до конца июня 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Марадишвили в 2,5 млн евро.
Напомним, состав "Локомотива" в это трансферное окно пополнил другой игрок ЦСКА - Наир Тикнизян.
Источник: "СЭ"
Источник: "Локомотив" хочет забрать у ЦСКА полузащитника Марадишвили
Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили может продолжить карьеру в "Локомотиве".
Фото: РПЛ
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