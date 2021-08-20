Напомним, по информации СМИ, в ближайшее время должно состоятся общее собрание РПЛ, на котором будет проводится голосование по двум вопросам - формат проведения чемпионата и лимит на легионеров.
Сообщается, что клубы обсудят не только полную отмену лимита (это предлагает РФС), но и другие варианты: "7+4" на поле без ограничения иностранных игроков в заявке, а также "10+15" в заявке. В последнем формате все 10 легионеров могут выходить на поле.
"Думаю, с лимитом все уже давно решили по рекомендациям Кремля. Голосование клубов будет, скорее всего, закрытым, и лимит отменят. Даже если оно будет открытым, найдутся флюгеры, которые сделают все как надо по совету из-за красной кирпичной стены", - цитирует Лахтера Sport24.
СМИ: РФС рассмотрит отмену лимита на легионеров, варианты "7+4" на поле и "10+15" в заявке
Агент Лахтер: с лимитом все уже давно решили по рекомендациям Кремля
Футбольный агент Денис Лахтер прокомментировал масштабные реформы, которые планируются в российском футболе.
Фото: "Getty Images"
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