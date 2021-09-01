По информации источника, этими клубами являются "Ростов" и "Химки". Ранее в СМИ была информация, что Мирзов может покинуть "Спартак" до закрытия трансферного окна.
Резиуан Мирзов прошлый сезон провел на правах аренды в "Химках". За подмосковный клуб он провел 19 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативных передачи. В "Ростове" 28-летний игрок числился с 2017 по 2019 год, в составе ростовского клуба он сыграл 3 матча.
В текущем сезоне Резиуан Мирзов провел 5 матчей в РПЛ и 1 игру в квалификации Лиги чемпионов за "Спартак", результативными действиями не отметился. Его контракт с "красно-белыми" истекает летом следующего года, портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,8 млн евро.
Источник: Чемпионат
Источник: "Ростов" и "Химки" хотят арендовать Мирзова у "Спартака"
Два клуба Российской Премьер-лиги хотят арендовать полузащитника "Спартака" Резиуана Мирзова.
Фото: РПЛ
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