- Мы завтра проведем переговоры внутри клуба и сформируем окончательное решение по Мирзову. До конца трансферного окна осталось несколько дней, поэтому завтра будем говорить с директором клуба и главным тренером и поймем, предпринимать попытки арендовать игрока или нет, - передает слова Терюшкова Sport24.
"Химки" набрали 6 очков в 6 стартовых турах Российской премьер-лиги, забив на это отрезке 5 голов. Фланговый нападающий "Спартака" Резиуан Мирзов уже выступал за красно-черных на правах аренды в прошлом сезоне, и в 19 матчах забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Летнее трансферное окно в России закрывается 7 сентября.
"Химки" завтра примут решение о степени необходимости аренды Мирзова
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что "Химки" еще не решили, будут ли пытаться арендовать в "Спартаке" нападающего Резиуана Мирзова.
Фото: РИА Новости
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