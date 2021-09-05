"Химки" завтра примут решение о степени необходимости аренды Мирзова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что "Химки" еще не решили, будут ли пытаться арендовать в "Спартаке" нападающего Резиуана Мирзова.

Фото: РИА Новости