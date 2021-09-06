Напомним, 26-летний серб получил травму головы в матче "Нижнего Новгорода" против московского "Спартака" (2:1) в третьем туре РПЛ. Во время столкновения в воздухе с форвардом "красно-белых" Эсекьелем Понсе Миладинович потерял сознание.
"Иван Миладинович все еще не тренируется. Он у себя на родине. Ему противопоказаны нагрузки. Вернется в Россию Миладинович в 10-х числах октября", - приводит слова Кудряшова Sport24.
Защитник Иван Миладинович перешел в "Нижний Новгород" на правах аренды из "Сочи" до конца сезона. Контракт 26-летнего игрока с сочинской командой рассчитан до конца июня следующего года. В "Сочи" Миладинович перешел летом 2018 года. В минувшем сезоне серб сыграл в 24-х матчах РПЛ, в которых забил 1 гол.
В "Нижнем Новгороде" рассказали, когда Миладинович вернется в Россию
Заместитель директора "Нижнего Новгорода" по трансферной политике Игорь Кудряшов рассказал о состоянии защитника Ивана Миладиновича.
Фото: "Нижний Новгород"
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