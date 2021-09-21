Колосков заявил, что "Спартак" действовал хорошо, но команде не повезло. Также он отметил, что руководству "красно-белых" не нужно увольнять Руя Виторию с поста главного тренера команды.
"Спартак" играл хорошо. Им просто не повезло. Мне понравилось их движение. Нужно дать поработать тренеру. Говорить об отставке преждевременно", - сказал Колосков.
Отметим, что ЦСКА после победы в московском дерби поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ (13 очков). "Спартак" пребывает на девятом месте в таблице (10 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
Колосков: "Спартак" хорошо играл в матче с ЦСКА. Говорить об отставке Витории преждевременно
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре "Спартака" в матче восьмого тура чемпионата России с ЦСКА (0:1).
Фото: "Спартак"