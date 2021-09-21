Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Хетафе
20:30
АтлетикоНе начат
П1 6.2X 3.5П2 1.68
Атлетик
23:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.9X 3.35П2 4.7
Леванте
23:00
СельтаНе начат
П1 2.65X 3.4П2 2.7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Болонья
19:30
ДженоаНе начат
П1 2.02X 3.55П2 3.85
Аталанта
21:45
СассуолоНе начат
П1 1.54X 4.7П2 5.6
Фиорентина
21:45
ИнтерНе начат
П1 3.7X 3.7П2 2

Колосков: "Спартак" хорошо играл в матче с ЦСКА. Говорить об отставке Витории преждевременно

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре "Спартака" в матче восьмого тура чемпионата России с ЦСКА (0:1).
Фото: "Спартак"
Колосков заявил, что "Спартак" действовал хорошо, но команде не повезло. Также он отметил, что руководству "красно-белых" не нужно увольнять Руя Виторию с поста главного тренера команды.

"Спартак" играл хорошо. Им просто не повезло. Мне понравилось их движение. Нужно дать поработать тренеру. Говорить об отставке преждевременно", - сказал Колосков.

Отметим, что ЦСКА после победы в московском дерби поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ (13 очков). "Спартак" пребывает на девятом месте в таблице (10 очков).

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Колосков Витория Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Гончаренко вызван на заседание КДК РФС за оскорбление судей. Слуцкого не вызвали
Защитник ЦСКА Бруно Фукс вернется на поле в ноябре 1
Генич высказался о ситуации с поиском спортивного директора для "Спартака" 1
Актер Баринов: про чемпионство ЦСКА и "Спартаку" надо забыть 2
Генич - о возможной продаже "Спартака" Федуном: наверняка найдутся люди, тут только вопрос цены 5
Акинфеев - Заболотному: хорош, только в следующий раз не удаляйся после гола 2
Черчесов объяснил неудачное выступление сборной России на Евро-2020 4
Заболотный: в матче со "Спартаком" на поле была заруба. Отличное дерби получилось 8
Генич: кажется, решение об отставке Витории в "Спартаке" созрело. Думаю, сегодня-завтра будет объявление 13
Заболотный ответил на вопрос, расстроило ли его удаление в матче со "Спартаком" 1
Губерниев высказался о победе ЦСКА над "Спартаком"
Источник: президент "Барселоны" рассматривает Пирло в качестве замены Куману 1
Черчесов прокомментировал слухи о желании вернуться в "Спартак" 4
"Кошмар и ужас. Этот матч - диагноз нашему футболу". Смородская - об игре ЦСКА со "Спартаком" 3
Селюк: уже можно сказать, что "Зенит" станет чемпионом. У команды нет соперников вообще 6
Черчесов оценил старт "Зенита" в Лиге чемпионов
Колосков: "Спартак" хорошо играл в матче с ЦСКА. Говорить об отставке Витории преждевременно 2
Уткин раскритиковал Березуцкого после победы ЦСКА над "Спартаком" 13
Рианчо выступил против увольнения Витории с поста главного тренера "Спартака" 1
Дзюба: забить бы за карьеру 250 голов! Здоровье позволяет, буду стараться 2
Унылое дерби, безнадёга Витории и страсть Заболотного. Всё очень и очень плохо 7
Статистика "Спартака" при Витории - 3 победы, 1 ничья и 7 поражений 4
Клаудиньо: я счастлив. Очень ждал свой первый гол за "Зенит" 2
"Спартак" пропустил в РПЛ меньше "Зенита" и поровну с "Рубином", ЦСКА и "Динамо" 8
"Фратрия" - игрокам "Спартака": вы в очередной раз опозорили великое имя нашего клуба 15
Меньше "Спартака" в РПЛ забил только "Урал" 1
Дзюба - о победе над "Рубином": хорошо, когда команда умеет переключаться с ЛЧ на чемпионат 1
РФС объявит о назначении Перейры в четверг
Ещенко прокомментировал поражение "Спартака" от ЦСКА в 8 туре РПЛ 2
"Когда обещал фанатам взять 3 очка". ЦСКА потролил "Спартак" после победы в дерби
Все новости
-