Билялетдинов отметил, что руководство "Спартака" может уволить Руя Виторию с поста главного тренера, если матч против "Уфы" сложится для команды неудачно.
"Шансы на победу есть всегда, но "Спартак" непредсказуемая команда. Если игра для клуба сложится неудачно, то можно ожидать отставку Руя Витории. Как раз будет пауза на сборные, новый тренер имел бы время на адаптацию", - сказал Билялетдинов.
Матч "Спартак" - "Уфа" пройдет завтра, 25 сентября, и начнется в 19.00 по московскому времени.
"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ (10 очков). "Уфа" - на 12-м месте (восемь очков).
Источник: Спорт-Экспресс
Динияр Билялетдинов: если игра с "Уфой" для "Спартака" сложится неудачно, можно ожидать отставку Витории
Экс-игрок "Спартака" Динияр Билялетдинов высказался о предстоящем матче "красно-белых" с "Уфой" в девятом туре РПЛ.
Фото: "Спартак"