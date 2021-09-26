"Уход Семина меня не удивил. Результаты совсем плохи в последних матчах. Не знаю, может быть, возник конфликт с руководством после поражения в Кубке России от "Чайки". Логика в уходе Юрия Павловича есть, и я понимаю его. Думаю, что в итоге "Ростов" не вылетит", - сказал Балахнин.
Напомним, вчера, 25 сентября, Юрий Семин покинул пост главного тренера "Ростова". 74-летний специалист заступил на должность 4 августа, сменив Валерия Карпина. Таким образом, Семин проработал в стане желто-синих 53 дня.
За это время "Ростов" под руководством Юрия Павловича провел 7 матчей, 3 из которых закончились поражением, столько же завершились с ничейным результатом, а также была добыта лишь 1 победа (2:1 против "Нижнего Новгорода).
Исполняющим обязанности главного тренера ростовчан стал Заур Тедеев. Сегодня, 26 сентября, "Ростов" на своем поле примет грозненский "Ахмат" в рамках 9-го тура РПЛ. Матч начнется в 16:30 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).
Источник: Известия
Балахнин: может быть, у Семина возник конфликт с руководством "Ростова"
Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин прокомментировал уход Юрия Семина из донского клуба.
Фото: РПЛ