"Андерлехт" присылал запрос по Косте в "Динамо". Но, если "Динамо" не считает нужным на них отвечать, зачем я буду что-то об этом говорить? От "Локомотива" были конкретные предложения в "Динамо". Если клуб заинтересован в продаже игрока, он говорит ему об интересе других клубов", - сказал Сафонов.
Нападающий Константин Тюкавин в текущем сезоне провел 11 матчей во всех турнирах за "Динамо", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. В общей сложности за первую команду "бело-голубых" Тюкавин сыграл в 28 матчах, в которых забил 7 мячей и стал автором 6 голевых передач. Действующее соглашение 19-летнего футболиста с "Динамо" рассчитано до июня 2024 года.
Тюкавин в сентябре дебютировал в составе сборной России - он провел 15 минут в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (2:0).
Источник: Sport24
Агент Тюкавина рассказал об интересе со стороны "Андерлехта" и "Локомотива"
Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал об интересе к его клиенту со стороны "Андерлехта" и "Локомотива".
Фото: РПЛ