- "Зенит" для меня - трамплин в Европу, или готов провести всю карьеру в Петербурге? Я еще слишком молод, чтобы заглядывать так далеко. Но мне нравится в "Зените". Я готов играть здесь еще и остаться, если так совпадет. Мои цели здесь - выложиться максимально и стать с командой чемпионом, - приводит слова Клаудиньо Sport24.
24-летний атакующий полузащитник "Зенита" Клаудиньо стал игроком сине-бело-голубых 13 августа 2021 года. До этого футболист выступал за бразильский "РБ Брагантино", сумма трансферной компенсации которому со стороны петербуржцев составила 12 миллионов евро. До этого футболист выступал за различные бразильские клубы. В начале августа 2021 года Клаудиньо в составе сборной Бразилии стал олимпийским чемпионом.
Клаудиньо ответил на вопрос о дальнейшем отъезде из "Зенита" в Европу
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо ответил на вопрос о своих дальнейших карьерных планах.
Фото: ФК "Зенит"