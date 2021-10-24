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Уфа
1 - 1
РубинЗавершен
Ахмат
0 - 0
УралПерерыв
П1 2.05X 2.45П2 6
Зенит
19:00
СпартакНе начат
П1 1.56X 4.5П2 5.6

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Брентфорд
1 - 1
Лестер Сити2 тайм
П1 4.2X 1.7П2 4.25
Вест Хэм
0 - 0
Тоттенхэм2 тайм
П1 4.45X 1.7П2 4.05
Манчестер Юнайтед
18:30
ЛиверпульНе начат
П1 2.8X 3.6П2 2.45

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Севилья
5 - 3
ЛевантеЗавершен
Барселона
0 - 0
Реал1 тайм
П1 2.25X 3.5П2 3
Бетис
19:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.79X 3.75П2 4.6
Атлетико
22:00
Реал СосьедадНе начат
П1 1.77X 3.6П2 5

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аталанта
1 - 1
УдинезеЗавершен
Фиорентина
3 - 0
Кальяри2 тайм
X 26П2 41
Верона
3 - 1
Лацио2 тайм
П1 1.05X 12П2 41
Рома
19:00
НаполиНе начат
П1 2.95X 3.5П2 2.41
Интер
21:45
ЮвентусНе начат
П1 2.17X 3.4П2 3.45

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кёльн
0 - 2
БайерПерерыв
П1 26X 9П2 1.09
Штутгарт
18:30
УнионНе начат
П1 2.55X 3.3П2 2.9
Бохум
20:30
АйнтрахтНе начат
П1 3.15X 3.5П2 2.28

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ницца
3 - 2
ЛионЗавершен
Ренн
0 - 0
Страсбург2 тайм
Реймс
1 - 1
Труа2 тайм
П1 17X 4П2 1.33
Лорьян
0 - 1
Бордо2 тайм
П1 15X 3.75П2 1.36
Ланс
2 - 1
Метц2 тайм
П1 1.14X 6.5П2 34
Монако
18:00
МонпельеНе начат
П1 1.51X 5.2П2 6.8
Марсель
21:45
ПСЖНе начат
П1 5.2X 4.6П2 1.59

Источник: Черевченко покидает "Химки"

По информации источника, главный тренер "Химок" Игорь Черевченко покидает подмосковную команду.
Фото: РПЛ
По информации "РБ Спорт", Игорь Черевченко покидает "Химки". Клуб и тренер договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

"Химки" в нынешнем сезоне РПЛ после 12-ти игр идут на 13-м месте в чемпионате. Подмосковный клуб в своем активе имеет 11 очков. В последнем туре подопечные Черевченко разгромно уступили "Динамо" в гостях со счетом 1:4.

"Спорт-Экспресс" уже сообщил, что новым главным тренером "Химок" станет Игорь Ющенко, который на данный момент возглавляет "Химки-2".


Теги: Химки Черевченко
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