По информации "РБ Спорт", Игорь Черевченко покидает "Химки". Клуб и тренер договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
"Химки" в нынешнем сезоне РПЛ после 12-ти игр идут на 13-м месте в чемпионате. Подмосковный клуб в своем активе имеет 11 очков. В последнем туре подопечные Черевченко разгромно уступили "Динамо" в гостях со счетом 1:4.
"Спорт-Экспресс" уже сообщил, что новым главным тренером "Химок" станет Игорь Ющенко, который на данный момент возглавляет "Химки-2".
Источник: Черевченко покидает "Химки"
По информации источника, главный тренер "Химок" Игорь Черевченко покидает подмосковную команду.
Фото: РПЛ