Экс-тренер "Спартака" Кожевников: Кононов был одним из лучших тренеров России. На уровне Семака

Бывший ассистент Олега Кононова в тульском "Арсенале" и московском "Спартаке" Михаил Кожевников высказал мнение о тренере.

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55-летний тренер Олег Кононов работал в тульском "Арсенале" в период с июня по ноябрь 2018 года. После этого специалист перешел в московский " - Кононов - лучший тренер России? В "Арсенале" и первое время в "Спартаке" - да, был одним из лучших. На уровне Семака. Мы с его " Зенитом " конкурировали, какое-то время шли лидерах, - передает слова Кожевникова Sport24 55-летний тренер Олег Кононов работал в тульском "Арсенале" в период с июня по ноябрь 2018 года. После этого специалист перешел в московский " Спартак ", с которым проработал до конца сентября 2019 года. " Арсенал " под руководством Кононова провел 16 матчей, из которых 6 выиграл, 5 свел вничью и 5 проиграл; "Спартак" - 36 матчей, в которых одержал 16 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 14 пооражений.