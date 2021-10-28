Ловрен отметил, что лимит - одна из причин проблем российских команд на европейской арене. По его мнению, если ослабить лимит, уровень команд в РПЛ повысится.
"Думаю, здесь совокупность проблем. Она из них - клубы не могут покупать много сильных иностранцев из-за лимита. Если добавить еще несколько легионерских мест, уровень команд возрастет.
Конечно, я разочарован тем, что не вижу результатов у других российских команд в Европе. Это влияет на коэффициент чемпионата. Поэтому все должны попытаться исправить ситуацию", - сказал Ловрен.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Ловрен провел восемь матчей и не отличился результативными действиями.
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 26 очков. Сегодня, 29 октября, коллектив Сергея Семака примет "Динамо" в матче 13-го тура. "Динамо" - ближайший преследователь "Зенита" (23 очка). Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
Источник: Sport24
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Ловрен: если ослабить лимит на легионеров в РПЛ, уровень российских команд возрастет
Защитник "Зенита" Деян Ловрен поделился мнением о том, как лимит на легионеров в РПЛ влияет на выступления российских команд в еврокубках.
Фото: "Зенит"