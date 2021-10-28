"Если он сейчас готов на сто процентов, его стоило бы вызвать в сборную. Сейчас у него семь матчей кряду в РПЛ с результативными действиями? Великолепно. Для сборной Хорватии великолепно, что его не вызвали. Пусть прибережет свои голы для соперников "Зенита", ха-ха!" - заявил Ловрен.
Напомним, что ранее сборная России объявила расширенный состав на ноябрьские игры отборочного раунда ЧМ-2022. Дзюбы нет в списке игроков. Наставник сборной Валерий Карпин заявил, что Артема не включили в состав по решению тренерского штаба.
Отметим, что 11 ноября сборная России примет Кипр. 14 ноября в заключительном матче группового этапа отбора на чемпионат мира команда Карпина сыграет с Хорватией в гостях.
Источник: Sport24
Ловрен: для сборной Хорватии великолепно, что Дзюбу не вызвали в сборную России
Защитник "Зенита" Деян Ловрен высказался о непопадании форварда петербургской команды Артема Дзюбы в состав сборной России на ноябрьские матчи отборочного этапа ЧМ-2022.
Фото: "Зенит"