— Легенда — серьезный статус в моем понимании, и меня даже несколько удивляет, что меня в России считают легендой. При этом мне очень приятно, я счастлив получить признание в качестве легенды ЦСКА, — рассказал бразилец в интервью пресс-службе УЕФА.
37-летний Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012, а также с января по июль 2013 года. В российской команде форвард принял участие в 259 матчах, в которых забил 124 гола и отдал 53 голевые передачи. С ЦСКА бразилец выиграл 15 трофеев.
В настоящее время Вагнер Лав защищает цвета казахстанского "Кайрата".
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Вагнер Лав: меня несколько удивляет, что в России меня считают легендой
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