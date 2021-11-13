Зарплата Бегича после переезда в Россию увеличилась в 5-6 раз

Защитник "Крыльев Советов" Сильвие Бегич рассказал о повышении зарплаты после переезда в Россию.

Фото: ФК "Рубин"





28-летний Бегич переехал в Россию в 2017 году, подписав контракт с "Оренбургом". Затем он перешел в казанский "



"Крылья Советов" после 14 туров чемпионата России занимают шестую строчку турнирной таблицы с 22 очками.

— В "Интере" из Запрешича не платили много денег. Когда тебе дают в 5-6 раз больше, конечно, о чем думать? — рассказал Бегич в интервью Metaratings 28-летний Бегич переехал в Россию в 2017 году, подписав контракт с "Оренбургом". Затем он перешел в казанский " Рубин ", а сейчас на правах аренды выступает за самарские "Крылья Советов"."Крылья Советов" после 14 туров чемпионата России занимают шестую строчку турнирной таблицы с 22 очками.