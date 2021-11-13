"Не хочется особо это мусолить. Уже столько времени прошло. Хотели, чтобы по обоюдному согласию был разорван контракт, но Федун не позволил. Возможно, в "Спартаке" я был кому-то не нужен или неприятен, поэтому все так получалось", - сказал Прудников в интервью ютуб-каналу "Сычев подкаст и Денис Казанский".
Прудников является воспитанником "Спартака", за который выступал до 2012 года. В составе красно-белых форвард сыграл 46 матчей, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.
После ухода из "Спартака" Прудников играл за "Рубин", "Амкар", "Анжи" и "Динамо", но нигде не смог забить больше 4-х мячей за сезон. Последним клубом Прудникова был "Витебск" из Беларуси, за который он играл в 2019 году.
Прудников: возможно я в "Спартаке" был кому-то неприятен
Экс-форвард "Спартака" Александр Прудников рассказал об этапе карьеры в составе красно-белых и отношении к нему со стороны руководства клуба.
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