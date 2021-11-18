Напомним, сегодня, 18 ноября, стало известно, что Шатов решил временно приостановить профессиональную карьеру. 31-летний футболист и "Рубин" расторгли контракт по взаимному согласию сторон.
"Шатов - опытный игрок. Он чувствует свое состояние. Какие-то симптомы, известные ему одному, есть. Если они не ликвидируются, то, наверное, уже можно заканчивать карьеру. Играть в полную он не сможет, плюс еще травму получит. Шатов должен сейчас разобраться в себе и понять, на что он еще способен", - сказал Билялетдинов.
Полузащитник Олег Шатов выступал за "Рубин" с 2020 года. В казанский клуб он пришел на правах свободного агента. В текущем сезоне Шатов провел 4 матча во всех турнирах, результативными действиями не отметился. В общей сложности за "Рубин" 31-летний футболист сыграл в 25 матчах, забил 1 гол и стал автором 3 результативных передач.
Источник: РБ Спорт
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Р. Билялетдинов: Шатов должен сейчас разобраться в себе и понять, на что он еще способен
Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился мнением о приостановке карьеры Олега Шатова.
Фото: РИА Новости