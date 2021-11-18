Широков - о Шатове: трудно сказать, чем он запомнился

Олег Шатов объявил об этом сегодня, 18 ноября. Отметим, что в своем заявлении полузащитник подчеркнул, что будет искать дальнейшую мотивацию, а также займется здоровьем.
"Трудно сказать, чем он запомнился. Не так долго играл с ним. Сейчас уже забыл, каким он был игроков. Сейчас он то играет, то не играет. Вряд ли Олег был значимым для русского футбола футболистом", - цитирует Широкова "СЭ".
Полузащитник Олег Шатов выступал за "Рубин" с 2020 года. В казанский клуб он пришел на правах свободного агента. В текущем сезоне Шатов провел 4 матча во всех турнирах, результативными действиями не отметился. В общей сложности за "Рубин" 31-летний футболист сыграл в 25 матчах, забил 1 гол и стал автором 3 результативных передач.
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Фото: ФК "Рубин"