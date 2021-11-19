- Есть ли у "Зенита" на сегодняшний день конкурент в РПЛ? Ну, Тула же обыграла "Зенит". Значит, тульский "Арсенал" - близкий конкурент. (Смеется.) "Зенит" - клуб с колоссальными возможностями и с большой финансовой поддержкой. ЦСКА, "Локомотив", "Динамо" и "Спартак" пытаются навязать борьбу. На поле деньги в футбол не играют, их можно обыгрывать! Конечно, это очень тяжело, но почему нет? Нам теперь на поле не выходить против команды Семака? - передает слова Кухарчука "РБ Спорт".
"Зенит" из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги и останется ее лидером по завершении первого круга чемпионата. На счету сине-бело-голубых 33 набранных очка в 15 матчах, у ближайшего конкурента "Сочи" 27 очков после 14 сыгранных встреч. По ходу текущего сезона РПЛ петербуржцы потерпели 2 поражения - от "Сочи" на своем поле (1:2) и от тульского "Арсенала", занимающего 14-ю строчку в таблице, на выезде (1:2). Московские "Спартак" и "Динамо" "Зенит" разгромил на своем поле со счетом 7:1 и 4:1 соответственно, с "Локомотивом" сыграл гостевую ничью 1:1, ЦСКА победил дома 1:0.
"Тульский "Арсенал" - близкий конкурент". Кухарчук высказал мнение о конкуренции "Зениту" в РПЛ
Атакующий полузащитник "Химок" Илья Кухарчук ответил на вопрос о конкурентах петербургского "Зенита" в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"