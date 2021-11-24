Ширко отметил, что при Тедеско "Спартак" выступал лучше, если брать во внимание результаты. При этом, по его словам, игра команды давно не радует.
"Думаю, что результат был лучше при Тедеско. Игра давно не радует. Чем руководствовалась верхушка "Спартака", приглашая из Саудовской Аравии Виторию? Наверное, команде нужен был тренер, который умеет ставить интересную, результативную игру. Проблески в игре, может быть, и были бы видны, но общее состояние загоняет команду всё глубже", - сказал Ширко.
Отметим, что "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 15 туров. В активе "красно-белых" 19 очков.
Сегодня, 24 ноября, "Спартак" примет "Наполи" в поединке пятого тура группового раунда Лиги Европы. Встреча начнется в 18.30 мск.
Источник: Чемпионат
Ширко сравнил выступления "Спартака" при Тедеско и Витории
Экс-игрок "Спартака" Александр Ширко сравнил выступления команды под руководством бывшего главного тренера Доменико Тедеско и нынешнего наставника Руя Витории.
Фото: "Спартак"