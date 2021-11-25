"Рангник уходит? Все завтра, ребят. Все будет хорошо", - приводит слова Плутника Sport24.
Напомним, ранее сообщалось, что Рангник договорился о контракте с "МЮ". Ожидается, что он займет пост главного тренера команды. Соглашение будет рассчитано на полгода. После этого немец в течение двух лет будет консультантом "МЮ". Стороны ждут одобрения сделки от "Локомотива".
"Все будет хорошо". Председатель совета директоров "Локомотива" прокомментировал возможный уход Рангника в "МЮ"
Председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник прокомментировал информацию о том, что руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник может покинуть клуб и возглавить "Манчестер Юнайтед".
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