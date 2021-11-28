- Ожидал большего. И в одной, и в другой команде есть футболисты высокого класса, техничные, быстрые, умные. Но сегодня была бестолковая игра восточноевропейского футбола: навесы, навесы, навесы, навесы - такой примитив. Обидно за "Зенит", который лидирует, за ЦСКА, где много грамотных игроков. А какое количество брака в передачах - это ужас! Я разочарован матчем, - передает слова Колоскова Metaratings.
В матче 16 тура Российской премьер-лиги на стадионе "ВЭБ Арена" встретились московский ЦСКА, занимавший шестую строчку в турнирной таблице, и текущий лидер чемпионата России петербургский "Зенит". Игра прошла с минимальным количеством опасных моментов и закончилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Счет был открыт на 34 минуте, когда мяч влетел в сетку ворот Игоря Акинфеева после дальнего удара Клаудиньо и рикошета от ноги Игоря Дивеева. Второй гол "Зенита" был забит незадолго до финального свистка, когда Андрей Мостовой реализовал выход один на один с вратарем.
Колосков: разочарован матчем ЦСКА - "Зенит". Бестолковая игра восточноевропейского футбола - навесы, навесы
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о встрече ЦСКА и "Зенита" в рамках 16 тура РПЛ.
Фото: ТАСС