В связи с повреждением Коновалов не может тренироваться в общей группе "Ахмата", заявили в пресс-службе грозненского клуба.
Напомним, что в матче 17-го тура РПЛ "Спартак" - "Ахмат" (2:1) Коновалов получил повреждение в результате фола со стороны форварда "красно-белых" Александра Соболева. Нападающий московской команды попал прямой ногой в ногу полузащитника "Ахмата". За это нарушение он получил прямую красную карточку на 32-й минуте матча. Коновалов был заменен в перерыве.
Источник: Матч ТВ
Полузащитник "Ахмата" Коновалов получил ушиб голеностопного сустава после фола со стороны Соболева
Полузащитник "Ахмата" Игорь Коновалов получил повреждение в матче со "Спартаком", у игрока выявлены ушиб и гематома голеностопного сустава.
Фото: "Ахмат"