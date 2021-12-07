"Куда Александру ногу деть?" Юран — об удалении Соболева в матче с "Ахматом"

Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

— На мой взгляд, это не удаление, потому что Соболев был с мячом. Если бы соперник был с мячом, а он пытался бы отобрать, то было бы нарушение. А здесь, ну куда Александру ногу деть? — рассказал Юран в эфире телеканала "Матч ТВ".24-летний Соболев получил прямую красную карточку в игре 17-го тура чемпионата России против "Ахмата" (2:1) за удар шипами в ногу полузащитника Игоря Коновалова. Из-за дисквалификации Соболев пропустит игру с "Сочи" в 18-м туре, которая станет для красно-белых в 2021 году.В нынешнем сезоне форвард в 23 матчах во всех турнирах забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.