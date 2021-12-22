Подмосковный клуб уже покинул менеджер Дмитрий Поляцкин, он будет работать в академии "Родины". Ключевыми процессами в "Химках" будет заниматься главный акционер Туфан Садыгов.
По информации источника, в качестве управленца в клубе также рассматривают Владимира Габулова, который ранее работал председателем совета директоров в "Олимпе-Долгопрудном". Этот пост Габулов покинул летом. Отмечается, неизвестно в каком именно из двух клубов Габулов займет должность.
Владимир Габулов свою профессиональную карьеру завершил осенью 2018 года. Голкипер защищал цвета "Динамо", ЦСКА, "Кубани", "Амкара", "Анжи" и тульского "Арсенала". Последней командой Габулова был бельгийский "Брюгге", за который он провел 10 матчей и пропустил 21 гол.
В составе сборной России Габулов сыграл 10 матчей, пропустив 6 мячей.
Источник: Матч ТВ
Габулов может занять пост в "Химках" или "Олимпе-Долгопрудном"
Бывший вратарь "Динамо" Владимир Габулов может занять должность в "Химках" или "Олимпе-Долгопрудном".
Фото: РПЛ