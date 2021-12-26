Гаврилов в своем комментарии затруднился сказать, будет ли Глебов полезным игроком для "Спартака", если перейдет в московский клуб.
"Не знаю, пусть "Спартак" попробует взять его. Трудно сказать, пригодится ли он "красно-белым" или нет. Для меня это как взять кота в мешке", - сказал Гаврилов.
Напомним, что ранее об интересе к Глебову со стороны "Спартака" заявил агент футболиста.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Глебов провел 18 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
Источник: Спорт-Экспресс
"Это как взять кота в мешке". Гаврилов - о возможном переходе Глебова в "Спартак"
Бывший игрок "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал данные об интересе "красно-белых" к полузащитнику "Ростова" Данилу Глебову.
Фото: "Ростов"