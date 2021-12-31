"Интерес к Юрию сохраняем. Но пока никакой конкретики, он просто находится в сфере наших интересов. Сейчас пройдут праздники и будем определяться по нему и другим игрокам, возобновлять диалоги", - цитирует Терюшкова "СЭ".
Последним клубом Юрия Жиркова был "Зенит". Контракт 38-летнего футболиста с петербургской командой закончился в июне, продлевать соглашение "сине-бело-голубые" не стали. В составе петербургской команды он провел 127 матчей, забил 5 голов и стал автором 16 результативных передач. Также Жирков играл в ЦСКА, "Динамо", "Анжи" и "Челси".
Источник: "Химки" могут подписать Кокорина
В "Химках" рассказали, когда определятся по трансферу Жиркова
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал о ситуации с возможным приобретением защитника Юрия Жиркова.
Фото: ФК "Зенит"