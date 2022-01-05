В "Химках" отреагировали на информацию о желании подписать Жиркова до начала сборов

Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов прокомментировал информацию о том, что подмосковный клуб рассчитывает заключить контракт с защитником Юрием Жирковым до начала зимних сборов.

Фото: РФС