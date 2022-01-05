Габулов заявил, что химчане рассматривают вариант подписания Жиркова.
"Мы рассматриваем Жиркова, не скрываю, что у меня с ним товарищеские отношения. Юра может усилить любой клуб Премьер-лиги, по моему мнению. Мы обсуждаем с ним", - цитирует Габулова "Матч ТВ".
Последним клубом Юрия Жиркова был "Зенит". Контракт 38-летнего футболиста с петербургской командой закончился в июне, продлевать соглашение "сине-бело-голубые" не стали. Также защитник защищал цвета московского "Динамо", ЦСКА, махачкалинского "Анжи", а также два года выступал в АПЛ за "Челси".
"Химки" ушли на зимний перерыв на последнем, 16-м месте, в таблице Российской Премьер-лиги. В 18 матчах подмосковный клуб набрал 14 очков. Ранее химчане подписали контракт с полузащитником Павлом Мамаевым. Также сообщается об интересе "Химок" к форварду "Фиорентины" Александру Кокорину.
СМИ: "Химки" хотят подписать контракт с Жирковым до начала зимних сборов
В "Химках" отреагировали на информацию о желании подписать Жиркова до начала сборов
Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов прокомментировал информацию о том, что подмосковный клуб рассчитывает заключить контракт с защитником Юрием Жирковым до начала зимних сборов.
Фото: РФС