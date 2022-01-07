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Губерниев: я единственный в России футбольный обозреватель

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о своей работе на телевидении на футбольные темы.
Фото: Global Look Press
"Я вижу, как к себе серьезно относятся футбольные комментаторы, поэтому умозрительно называю себя футбольным обозревателем. Я не просто люблю футбол, но и являюсь единственным в стране футбольным обозревателем. Комментаторов много, а обозреватель я один. Назовите мне хоть одного. Их нет", - цитирует Губерниева РИА Новости.

После 18-ти туров Российской Премьер-лиги первое место в таблице занимает "Зенит", петербургский клуб имеет в своем активе 38 очков. На 2 балла от "сине-бело-голубых" отстает московское "Динамо" (36 очков). На третьей строчке располагается "Сочи" (31 очко). В зоне стыковых матчей идут "Нижний Новгород" (19 очков) и "Ростов" (18 очков). В зоне вылета - "Уфа" (15-е место, 16 очков) и "Химки" (16-е место, 14 очков).


Теги: Губерниев
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