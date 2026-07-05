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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Парагвай
0 - 1 0 1
ФранцияЗавершен
Бразилия
23:00
НорвегияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
19:00
ХимнасияНе начат

Франция - Марокко. 9 июля 2026 23:00

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 Чемпионат мира-2026

1/4 финала
   
        

        
        
        	

	




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Сборная Франции Сборная Марокко Чемпионат Мира

     
        
        





        

            
                
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