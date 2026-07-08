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Агент Хусанова назвал российские клубы, в которые мог перейти защитник

Футбольный агент Гайрат Хасбиуллин, представляющий интересы защитника "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова, рассказал, какие российские клубы интересовались его клиентом.
Фото: Getty Images
По словам Хасбиуллина, Хусанов был интересен "Сочи" и "Алании".

- Разглядели, просто сам Кодыр не выбрал РПЛ.
Кроме "Сочи", о чем я знаю точно, его еще хотела "Алания", ее тогдашний спортивный директор Тимур Демуров.

Он много игроков из Узбекистана разглядел, - приводит слова Хасбиуллина "СЭ".

Абдукодир Хусанов с января 2025 года выступает за английский "Манчестер Сити", ранее он был игроком французского "Ланса", а до этого выступал за белорусский "Энергетик-БГУ". На счету центрального защитника 47 матчей за английский клуб во всех турнирах и 1 забитый мяч.

Также Хусанов провел 30 матчей в составе национальной команды Узбекистана и выступал за сборную на чемпионате мира-2026. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 50 миллионов евро.

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