Агент Хусанова назвал российские клубы, в которые мог перейти защитник

- Разглядели, просто сам Кодыр не выбрал РПЛ.
Кроме "Сочи", о чем я знаю точно, его еще хотела "Алания", ее тогдашний спортивный директор Тимур Демуров.
Он много игроков из Узбекистана разглядел, - приводит слова Хасбиуллина "СЭ".
Абдукодир Хусанов с января 2025 года выступает за английский "Манчестер Сити", ранее он был игроком французского "Ланса", а до этого выступал за белорусский "Энергетик-БГУ". На счету центрального защитника 47 матчей за английский клуб во всех турнирах и 1 забитый мяч.
Также Хусанов провел 30 матчей в составе национальной команды Узбекистана и выступал за сборную на чемпионате мира-2026. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 50 миллионов евро.