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Дзюба высказался о работе Карседо в "Спартаке"

Экс-игрок сборной России Артем Дзюба ответил, почему он не может назвать Хуана Карседо лучшим тренером сезона.
Фото: ФК "Урал"
По словам Дзюбы, "Спартак" неубедительно играл со слабыми командами, а Карседо недолго работает в клубе, поэтому его нельзя назвать лучшим.

- Он выиграл Кубок России. "Спартак" очень круто играл с сильными командами с позиции силы. Со слабыми командами играл неважно.

Если они этот баланс найдут, то могут на многое замахнуться. Карседо не так долго работал, как назвать лучшим тренера, который только приехал, - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".

Хуан Карседо был назначен на пост главного тренера московского "Спартака" в январе текущего года. Ранее специалист занимал аналогичную должность в кипрском "Пафосе", а до этого более десяти лет был помощником Унаи Эмери в ряде европейских клубов.

По итогам сезона-2025/26 красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Также столичному клубу удалось завоевать Кубок России, одержав победу в Суперфинале турнира над "Краснодаром" в серии послематчевых пенальти.

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