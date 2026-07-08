Дзюба высказался о работе Карседо в "Спартаке"

- Он выиграл Кубок России. "Спартак" очень круто играл с сильными командами с позиции силы. Со слабыми командами играл неважно.
Если они этот баланс найдут, то могут на многое замахнуться. Карседо не так долго работал, как назвать лучшим тренера, который только приехал, - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
Хуан Карседо был назначен на пост главного тренера московского "Спартака" в январе текущего года. Ранее специалист занимал аналогичную должность в кипрском "Пафосе", а до этого более десяти лет был помощником Унаи Эмери в ряде европейских клубов.
По итогам сезона-2025/26 красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Также столичному клубу удалось завоевать Кубок России, одержав победу в Суперфинале турнира над "Краснодаром" в серии послематчевых пенальти.