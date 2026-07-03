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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Аргентина
3 - 2 3 2
Кабо-ВердеЗавершен
Колумбия
04:30
ГанаНе начат
Канада
20:00
МароккоНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
11:30
ЛенинградецНе начат
Ахмат
12:00
Нови ПазарНе начат
Динамо
16:00
Нижний НовгородНе начат
ЦСКА
16:30
Арсенал ТулаНе начат
Спартак
17:00
Крылья СоветовНе начат

Аргентина - Египет. 7 июля 2026 19:00

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 Чемпионат мира-2026

1/8 финала
   
        

        
        
        	

	




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