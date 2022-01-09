Источник: "Краснодар" может разорвать контракт со Спайичем. Игрока не удается убедить на новую аренду

Защитник "Краснодара" Урош Спайич может в ближайшее время покинуть клуб.

Фото: РПЛ





Как сообщает источник, первым кандидатом на уход стал защитник Урош Спайич, потерявший место в стартовом составе команды. Футболисту предложили снова уйти в аренду, но он пока не согласился на это. Поэтому краснодарцам возможно придется пойти на разрыв контракта защитника с выплатой ему компенсации.



В нынешнем сезоне Спайич сыграл в 10 матчах РПЛ, в которых забил 1 гол. "Быки" подписали его в 2018-м году из "Андерлехта" за сумму порядка 6 млн евро. В прошлом сезоне он уже уходил в аренду в голландский "Фейеноорд".



Источник: В это трансферное окно " Краснодар " уже пополнили два легионера - форвард Ботхейм и защитник Алонсо. В результате клуб не укладывается в лимит на легионеров , поэтому выбирает тех, с кем скорее всего расстанется.Как сообщает источник, первым кандидатом на уход стал защитник Урош Спайич, потерявший место в стартовом составе команды. Футболисту предложили снова уйти в аренду, но он пока не согласился на это. Поэтому краснодарцам возможно придется пойти на разрыв контракта защитника с выплатой ему компенсации.В нынешнем сезоне Спайич сыграл в 10 матчах РПЛ, в которых забил 1 гол. "Быки" подписали его в 2018-м году из "Андерлехта" за сумму порядка 6 млн евро. В прошлом сезоне он уже уходил в аренду в голландский "Фейеноорд".Источник: РБ Спорт