В это трансферное окно "Краснодар" уже пополнили два легионера - форвард Ботхейм и защитник Алонсо. В результате клуб не укладывается в лимит на легионеров , поэтому выбирает тех, с кем скорее всего расстанется.
Как сообщает источник, первым кандидатом на уход стал защитник Урош Спайич, потерявший место в стартовом составе команды. Футболисту предложили снова уйти в аренду, но он пока не согласился на это. Поэтому краснодарцам возможно придется пойти на разрыв контракта защитника с выплатой ему компенсации.
В нынешнем сезоне Спайич сыграл в 10 матчах РПЛ, в которых забил 1 гол. "Быки" подписали его в 2018-м году из "Андерлехта" за сумму порядка 6 млн евро. В прошлом сезоне он уже уходил в аренду в голландский "Фейеноорд".
Источник: РБ Спорт
Источник: "Краснодар" может разорвать контракт со Спайичем. Игрока не удается убедить на новую аренду
Защитник "Краснодара" Урош Спайич может в ближайшее время покинуть клуб.
Фото: РПЛ