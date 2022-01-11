— Сторона футболиста вариант расторжения контракта с "Краснодаром" не рассматривает. Что касается перехода в "Уфу", то переговоры ведутся, но они находятся в перманентном состоянии, — приводит слова агента Sport24.
Ранее сообщалось, что 32-летний футболист рассматривает возможность расторжения контракта с краснодарским клубом за полгода до его истечения. Также появилась информация, что Стоцкий может вернуться в "Уфу", за которую выступал с 2015 по 2018 год.
Агент Стоцкого: сторона футболиста вариант расторжения контракта с "Краснодаром" не рассматривает
Олег Еремин, агент защитника "Краснодара" Дмитрия Стоцкого, прокомментировал информацию о возможном расторжении контракта с клубом.
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