Сарвели рассказал, какой навык в своей игре он стремится улучшить

По словам Сарвели, он нацелен на то, чтобы действовать быстрее во всех компонентах игры.
"В футболе любого уровня, тем более в Премьер-Лиге, всегда стоит цель действовать быстрее в каждом компоненте игры. Отдавать, бить, бежать, обводить, принимать решения. Вот на это и нацелен глобально. А условная левая нога или удар в 24 года уже сформированы, их можно только поддерживать и развивать", - сказал Сарвели.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Сарвели провел 17 матчей. На счету 24-летнего нападающего шесть голов и одна голевая передача.
"Крылья Советов" располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В запасе самарцев 27 набранных очков.
Источник: Матч ТВ
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Фото: "Крылья Советов"