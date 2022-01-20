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Сарвели рассказал, какой навык в своей игре он стремится улучшить

Нападающий "Крыльев Советов" Владислав Сарвели рассказал, какой навык в своей игре ему хотелось бы улучшить.
Фото: "Крылья Советов"
По словам Сарвели, он нацелен на то, чтобы действовать быстрее во всех компонентах игры.

"В футболе любого уровня, тем более в Премьер-Лиге, всегда стоит цель действовать быстрее в каждом компоненте игры. Отдавать, бить, бежать, обводить, принимать решения. Вот на это и нацелен глобально. А условная левая нога или удар в 24 года уже сформированы, их можно только поддерживать и развивать", - сказал Сарвели.

Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Сарвели провел 17 матчей. На счету 24-летнего нападающего шесть голов и одна голевая передача.

"Крылья Советов" располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В запасе самарцев 27 набранных очков.

Источник: Матч ТВ

Сарвели - о своем будущем: я счастлив в "Крыльях", но у каждого человека есть амбиции


Теги: Сарвели Крылья Советов
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