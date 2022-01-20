Сарвели рассказал, какой навык в своей игре он стремится улучшить

Нападающий "Крыльев Советов" Владислав Сарвели рассказал, какой навык в своей игре ему хотелось бы улучшить.

Фото: "Крылья Советов"





"В футболе любого уровня, тем более в Премьер-Лиге, всегда стоит цель действовать быстрее в каждом компоненте игры. Отдавать, бить, бежать, обводить, принимать решения. Вот на это и нацелен глобально. А условная левая нога или удар в 24 года уже сформированы, их можно только поддерживать и развивать", - сказал Сарвели.



Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Сарвели провел 17 матчей. На счету 24-летнего нападающего шесть голов и одна голевая передача.



"Крылья Советов" располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В запасе самарцев 27 набранных очков.



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Сарвели - о своем будущем: я счастлив в "Крыльях", но у каждого человека есть амбиции По словам Сарвели, он нацелен на то, чтобы действовать быстрее во всех компонентах игры."В футболе любого уровня, тем более в Премьер-Лиге, всегда стоит цель действовать быстрее в каждом компоненте игры. Отдавать, бить, бежать, обводить, принимать решения. Вот на это и нацелен глобально. А условная левая нога или удар в 24 года уже сформированы, их можно только поддерживать и развивать", - сказал Сарвели.Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Сарвели провел 17 матчей. На счету 24-летнего нападающего шесть голов и одна голевая передача."Крылья Советов" располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В запасе самарцев 27 набранных очков.Источник: Матч ТВ