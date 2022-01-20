Как сообщает источник, бело-голубые проявляли интерес к форварду, но дело в итоге не дошло до переговоров. Ранее слухи связывали Мурики с возможным переходом в ЦСКА, но в итоге футболист так и не приехал в Россию
Мурики перебрался в "Лацио" в 2020-м году. С того момента он провел за римлян 48 матчей, в которых забил 2 гола. Ресурс Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 млн евро.
В текущем сезоне Мурики провел за "Лацио" 11 матчей в Серии А, в которых отметился одной голевой передачей.
Источник: Metaratings
Источник: "Динамо" проявляло интерес к Мурики из "Лацио"
Форвард "Лацио" Ведат Мурики находился в сфере интересов "Динамо".
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