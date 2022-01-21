Матыцин - о Fan ID: мы будем встречаться с объединениями болельщиков

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о том, какие меры будут приниматься в связи с введением Fan ID в России.

Фото: ТАСС





Напомним, сегодня появилась информация, что члены фанатских объединений "



17 декабря Госдума приняла закон о Fan ID в третьем чтении. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал его. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

"Мы будем обязательно делать все необходимое, чтобы правильно информировать, будем проводить информационно-разъяснительную работу. И при необходимости встречаться с объединениями болельщиков", - цитирует Матыцина ТАСС Напомним, сегодня появилась информация, что члены фанатских объединений " Спартака " приняли решение бойкотировать матчи своей команды после возобновления сезона в связи с введением Fan ID - паспорта болельщика.17 декабря Госдума приняла закон о Fan ID в третьем чтении. Спустя две недели президент РФ Владимир Путин подписал его. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.