Как сообщает источник, сейчас "Кристал Пэлас" ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" о переходе Донни Ван де Бека, но переговоры рискуют сорваться. В этом случае лондонцы рассмотрят вариант с приобретением Фомина.
В нынешнем сезоне Фомин провел 19 матчей за бело-голубых, в которых забил семь мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Динамо" действует до 2025-го года.
Ранее Фомин выступал за "Уфу" и "Краснодар". По оценке портала Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 9 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Кристал Пэлас" рассматривает вариант с подписанием Фомина
Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин заинтересовал клуб АПЛ.
Фото: ФК "Динамо"