По информации источника, тренерский штаб "Уфы" не устроила игра полузащитника в первой части сезона, поэтому окончательное решение о необходимости его выкупа будет принято в конце розыгрыша РПЛ.
Напомним Урунов принадлежит "Спартаку", который приобрел его, когда генеральным директором красно-белых был Шамиль Газизов, который сейчас занимает аналогичную должность в "Уфе". После ухода Газизова из "Спартака" полузащитник уже дважды отправлялся в аренду в "Уфу".
В нынешнем сезоне на счету Урунова 7 матчей в РПЛ, в которых 21-летний игрок не отличался результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1 млн евро.
Источник: Sport24
СМИ: "Уфа" еще не приняла окончательное решение о будущем Урунова
Полузащитник "Уфы" Остон Урунов еще не убедил руководство уфимцев в необходимости его выкупа из "Спартака", которому принадлежит футболист.
Фото: ФК "Уфа"